Furto in scuola a Cosenza, rubati pc e proiettore

Ignoti si sono introdotti nel locali dell'istituto Lidia Plastina Pizzuti, in via Misasi, a Cosenza e hanno rubato del materiale. È successo la notte scorsa, quando approfittando del buio, hanno portato via un computer ed un proiettore di una lavagna multimediale.

Non contenti hanno poi danneggiato un distributore di bevande e sono entrati nel teatro, dove, però, le attrezzature erano state messe in sicurezza. La scuola, alla fine di giugno, aveva già subito un altro furto e questo ha fatto aumentare la prudenza da parte dei dirigenti della scuola. Ad accorgersi del fatto sono stati i tecnici della scuola che hanno allertato i carabinieri.