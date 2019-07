Evade dai domiciliari per buttare la spazzatura: arrestato

Un uomo di 60anni, F.R., è stato arrestato a Corigliano Calabro dai dai Carabinieri della locale Compagnia per il reato di evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I fatti raccontano che i militari, giunti davanti all’abitazione del 60enne – sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio – hanno provato a suonare ripetutamente al campanello senza, però, ottenere alcuna risposta. Rintracciata la moglie dell’uomo, questa avrebbe riferito ai carabinieri che probabilmente il marito, per il forte caldo, si stesse facendo una doccia e non sentisse il campanello.

I militari non credendo alla versione della donna, hanno eseguito un giro perlustrativo nei dintorni dell’abitazione e, poco dopo, hanno incrociato l’uomo con in mano un bidone dell’immondizia appena svuotato.

Appreso che lo stesso non aveva alcuna autorizzazione dell’A.G. per portarsi fuori dal proprio domicilio, i carabinieri hanno condotto il 60enne in caserma e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla, è scattato un nuovo arresto, questa volta per il reato di evasione.

L’uomo è stato risottoposto alla medesima misura cautelare detentiva in attesa del processo nelle aule del Tribunale di Castrovillari.