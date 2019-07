Visita di Monsignor Schillaci al Chiostro del Caffè letterario di Lamezia

Una piacevole sorpresa ha coinvolto ieri sera i ragazzi del Chiostro Caffè letterario, con la visita di Monsignor Schillaci, passando quindi dalla Sala Bimbi alla Mediateca, dalla Sala Inclusion alla Sala Multimediale, fino ad arrivare nel bar e ad assistere per qualche minuto alle prove del concerto jazz in programma per la serata: compiaciuto e positivamente stupito, Schillaci ha ascoltato con piacere le attività che quotidianamente vengono svolte nel Chiostro e, dopo aver fatto i complimenti per la "splendida realtà e per la meravigliosa atmosfera che si respira nel Chiostro", ha esortato i ragazzi e le ragazze a proseguire con tenacia il lavoro che stanno svolgendo e soprattutto a non abbattersi mai di fronte alle difficoltà di qualsiasi genere che potrebbero incontrare nel loro cammino.

Infine, Sua Eccellenza ha voluto ringraziare personalmente il Chiostro per l'accoglienza ricevuta il giorno del proprio insediamento: sabato scorso, infatti, i ragazzi del Chiostro hanno messo a disposizione l'intera struttura per permettere l'accoglienza e la preparazione di circa trenta Vescovi prima della celebrazione ufficiale e Schillaci si è complimentato per la professionalità con la quale è stato gestito il tutto.

Dopo l'immancabile foto ricordo (scattata davanti alla frase del poeta sambiasino Franco Costabile scritta nel bar), Schillaci ha salutato i ragazzi promettendo di ritornare presto all'interno del Chiostro."