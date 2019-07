Costruzione abusiva nel Parco dell’Aspromonte: denunciato pensionato

Aveva costruito una veranda coperta a ridosso della propria abitazione, in località “Monte Trepidò - Catorella” di Molochio, all’interno del perimetro del Parco nazionale dell’Aspromonte di Reggio Calabria, ma aveva “dimenticato” di richiedere la licenza edilizia.

La nuova costruzione non è però sfuggita agli occhi dei militari della stazione Carabinieri parco di San Giorgio Morgeto che sono giunti nei pressi dell’abitazione per un controllo ed hanno scoperto che il proprietario, un uomo pensionato, era in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo.

La struttura, di oltre 30 metri quadrati e un muro in blocchi cementizi lungo circa 6 metri, sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato invece denunciato in stato di libertà.