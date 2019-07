Prelievo Arpacal non conforme a Praia a Mare: Escherichia coli oltre il limite

Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi al Comune di Praia a Mare, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione. Risultato non conforme, con il valore di Escherichia coli pari a 1800 (valore limite 500), il punto “50 mt dx Canale Fiumarella".

Spetta ora all'agenzia l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.