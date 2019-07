A Cinquefrondi arriva uno spazio sociale realizzato con materiale riciclato

È stato realizzato con materiale riciclato lo spazio sociale che il Comune di Cinquefrondi ha deciso di donare agli anziani. La struttura, un campo di bocce, verrà inaugurato domani alle 19 nella villa comunale e con la collaborazione con il Centro Sociale Anziani ed il Servizio Civile Universale.

Lo spazio sociale che prevede non solo il campo, è stato realizzato con l’utilizzo di materiale riciclato unendo quindi l’attenzione verso l’ambiente con l’aggregazione sociale e culturale. Il Centro Sociale Anziani avrà un’opportunità in più per vivere Cinquefrondi e trovare un luogo di espressione diverso dalle quattro mura della sua struttura, luogo che accoglie insieme bambini, adolescenti, adulti e anziani come quello della Villa Comunale permettendo a questi ultimi di vivere la loro età, spesso fatta di routine e solitudine, più serenamente e con maggiore volontà.