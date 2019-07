Scoperta piantagione di marijuana a Cirò. Avviate le indagini

Una piantagione di circa 60 piante dell’altezza di due metri e con tanto di impianto di irrigazione è stata scovata dai carabinieri della stazione di Cirò.

Durante un controllo i militari hanno intercettato la coltivazione in un’area impervia di macchia mediterranea e ai margini di un terreno privato in stato di abbandono. Le piante sono state estirpate e sequestrate e i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.