Rai, l’ad Salini: “No a fiction su Riace”

La decisione è stata presa: la fiction su Riace non verrà mandata in onda. È la decisione della Rai che, in occasione della presentazione dei palinsesti a Milano, ha deciso di renderlo noto, tramite l’ad Fabrizio Salini.

La fiction, già interamente girata, ha avuto un primo stop a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex primo cittadino, Mimmo Lucano, provocando le proteste dei riacesi e dello stesso protagonista della fiction: Beppe Fiorello.

Sarebbe stato proprio Fiorello a interpretare il ruolo dell’ex primo cittadino nello sceneggiato dal titolo “Tutto il mondo è paese”, incentrato sul mondo di accoglienza dei migranti nel paese calabrese.