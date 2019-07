Sicurezza viaria: una nuova rotatoria a Simeri Crichi, consegnati i lavori per la realizzazione

La realizzazione di una nuova rotatoria nel tratto di intersezione tra la SP 13 e la “Strada del bosco” (località Simeri Crichi) è ormai realtà. Questa mattina il vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro, affiancato dal consigliere provinciale con delega alla viabilità nel Catanzarese, Giuseppe Pisano, ha assistito alla consegna ufficiale dei lavori.

“L’Amministrazione provinciale – ha affermato Montuoro - continua a dimostrare tutta la bontà della programmazione di messa in sicurezza della rete viaria che le compete. I lavori previsti a Simeri Crichi, che giungono in risposta a una sollecitazione ricevuta dall’assessore dello stesso Comune, Saverio Brutto, si pongono come soluzione a una problematica di scarsa sicurezza che ha visto il verificarsi di parecchi incidenti stradali, stante anche l’elevata percorribilità del tratto in questione”.

“Con il presidente Abramo – ha proseguito Montuoro – abbiamo dato priorità agli interventi che presupponessero una maggiore sicurezza viaria e numerosi sono quelli che rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo presentato e che comprende lavori per 56 milioni di euro. Per restare nel tema della realizzazione di rotatorie, ne sono previste altre cinque: all’ex bivio Nalini di Catanzaro Lido, pensata appositamente per regolarizzare al meglio il flusso veicolare. Questo tipo di intersezione presenta anche il vantaggio di contribuire alla moderazione della velocità grazie all’obbligo di dare la precedenza ai veicoli sulla corona giratoria, a questo si aggiunge che i tempi di frenata rispetto a quelli riscontrabili in altre tipologie di intersezioni si riducono drasticamente. Altra rotatoria sorgerà in via Curtatone, a Catanzaro, studiata per correggere alcune criticità riscontrate in alcuni “punti” del tracciato stradale per i quali si è ravvisata la necessità di proporre soluzioni più consone ai moderni criteri di viabilità, e quella di via dei Tulipani, che va a risolvere tutta una serie di conflittualità che si verificano all’uscita della S.S.106 verso la città e verso le periferie. Ancora due rotatorie sono previste nella zona di Marcellinara, all’ingresso della Sp 167, volute per aumentare il livello di sicurezza dell’utenza. Non va dimenticato che nelle scorse settimane abbiamo inaugurato l’apertura al transito, dopo anni di lavoro, della nuova strada provinciale di collegamento tra l'area direzionale di Germaneto e Catanzaro Lido. I progetti a cui abbiamo dato vita nel giro di meno di anno sono veramente numerosi e toccano diversi ambiti, non sono quello della sicurezza stradale. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al collega Giuseppe Pisano, che onora al meglio la delega affidatagli dal presidente monitorando scrupolosamente tutti i lavori che interessano il settore viario”.

All’incontro di stamattina erano anche presenti il vicesindaco e l’assessore del Comune di Simeri Crichi, Eugenio Grande e Saverio Brutto, e i tecnici del settore Lavori pubblici della Provincia, Vincenzo Coppola e Domenico Marino.