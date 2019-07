Ionadi: va in shock anafilattico per puntura insetto, salvato dai carabinieri

Un 46enne di Ionadi (Vv) ha rischiato di morire l’altro ieri per una banale puntura di un’ape. L’uomo è infatti finito in shock anafilattico e, improvvisamente, ha iniziato ad accusare gravi difficoltà respiratorie.

Capita la gravità della situazione è stato caricato in auto dai familiari e trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo. Minuti concitati, di paura e preoccupazione per i parenti che hanno avuto la fortuna di incrociare lungo la strada statale 18 i carabinieri di Vibo che hanno subito affiancato l’utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta con le luci d’emergenza accese e hanno fatto da staffetta fino all’ospedale superando tutte le insidie del traffico presenti lungo l’arteria stradale.

Grazie all'intervento dei militari, l'uomo, che stava per svenire, è riuscito ad arrivare al Pronto soccorso in tempi record e, caricato in barella, è stato portato nella sala dei codici rossi dove i medici hanno provveduto a soccorrerlo e a salvargli la vita. Ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.