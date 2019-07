Aiello. Manda a fuoco dieci ettari di terreno durante la processione, denunciato

Dieci ettari di terreno ricadenti nel comune di Aiello Calabro, interessati da un rimboschimento di conifere, latifoglie e macchia mediterranea, sono andati in fumo a causa di un incendio originato da alcune lanterne artigianali allestite lungo il sentiero che conduce al castello, in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

I Carabinieri forestali hanno, per questo, denunciato R.B., 51enne, con l'accusa di incendio boschivo colposo. L'uomo, come da tradizione, aveva posizionato le lanterne, approntate inserendo del cotone imbevuto d'alcol in barattoli vuoti, sul percorso della tradizionale processione, senza poi controllarne lo spegnimento, al termine della manifestazione religiosa. Due di questi barattoli, ora posti sotto sequestro, hanno innescato il rogo, alimentato dalla vegetazione secca.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un elicottero regionale e due squadre antincendio.