Ambiente: controlli agli autolavaggi, sequestri e sanzioni nel vibonese

I Carabinieri Forestali del Gruppo di Vibo Valentia, hanno effettuato circa 20 controlli alle attività di autolavaggio della provincia.

L'operazione ha permesso di denunciare, a piede libero, 6 persone per lo scarico non autorizzato di reflui industriali non pericolosi nella pubblica fognatura o al suolo e/o per gestione illecita di rifiuti, in particolare fanghi prodotti dall’esercizio delle attività di autolavaggio.

Sono state elevate, inoltre, sanzioni amministrative per l‘omessa o irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, per un totale di circa 15mila euro. Gli accertamenti hanno portato, infine, a sequestrare 2 autolavaggi.