Controlli della Polizia locale, multe e denunce a Crotone

Continuano i controlli del territorio da parte della Polizia Locale di Crotone. In località Margherita sottana è stato così sequestrato un manufatto senza autorizzazioni e il responsabile, P.P., denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre sono stati deferite altre tre persone: M.G., per inottemperanza ad una ordinanza dirigenziale per opera abusiva in località Margherita; S.M., per lo stesso motivo ma in località Gabella Sottana; G.S. per inottemperanza all’ordinanza dirigenziale per manufatto abusivo in località Gabella Sottana.

Inoltre, per non aver ottemperato ad una ordinanza di pericolo nella zona centro è stato denunciato M.O. Sempre in centro sono poi stati multati diversi veicoli che occupavano lo spazio riservato alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide.

I vigili sono ancora intervenuti a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Molo Sanità, all’incrocio con via Porto Nuovo. Due veicoli, per causa in corso di accertamento, si sono scontrati. Uno dei due conducenti, E.R., è stato soccorso e giudicato guaribile dai sanitari in 7 giorni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Un altro incidente si è verificato in via Boito, all'incrocio esterna Marinella, e ha visto coinvolti un autocarro ed una Mercedes. Da un controllo dei documenti dei rispettivi conducenti è scaturito che la persona alla guida di quest’ultima aveva la patente scaduta, per cui gli è stata ritirata insieme alla carta di circolazione, in questo caso per l’omessa revisione.