Concerti: Solidarietà, Massimo Scaccabarozzi e la JC Band a Roccella Ionica

Mercoledì 10 luglio la cittadina di Roccella Ionica sarà protagonista di una serata all’insegna del rock benefico. Si terrà, infatti, alle ore 21,30, presso il waterfront - lungomare Sisinio Zito, il concerto “Rock Song is a Love Song” della JC Band, la rock band guidata da Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria. Il ricavato della serata, organizzata in collaborazione con ASD Calabria Fitwalking, sarà devoluto a favore del progetto Campo estivo 2019 “Amici Speciali”, promosso da U.N.I.T.A.L.S.I (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Italiani) sottosezione di Locri.

“Innanzitutto, un sentito ringraziamento va a Massimo Scaccabarozzi, alla JC Band e a Fausto Certomà dell’Asd Calabria Fitwalking per avere deciso di sostenerci nella raccolta fondi per il finanziamento di questo progetto. La nostra Associazione da anni, congiuntamente all’attività di organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes, si occupa di affiancare e sostenere le persone con disabilità” spiega Maurizio Villari, Presidente della Sottosezione di Locri di U.N.I.T.A.L.S.I. “Anche quest’anno, per l’undicesimo anno consecutivo, ospiteremo con il nostro campo estivo gli ‘Amici Speciali’, persone con disabilità, che potranno trascorrere una settimana di vacanza senza barriere, circondati dall’affetto e dall’attenzione dei nostri volontari”.

“In attesa del 7° Roccella Fitwalking in programma il 4 agosto è con orgoglio che, anche quest’anno, avviamo la stagione degli eventi estivi dell’associazione sotto il motto: ‘Farsi del Bene facendo del Bene’.” dichiara Fausto Certomà, Presidente Asd Calabria Fitwalking. “È nostra convinzione che, nell’educare e nel sostenere le persone a prendersi cura di sé stesse, attraverso i corretti stili di vita come il camminare bene e combattere l’inattività fisica – oggi fenomeno in preoccupante crescita – si possa però non perdere di vista l’occuparsi dell’altro. Un doppio beneficio che fa bene alla salute e al cuore”.

“Io e la Band siamo orgogliosi di dare un contributo concreto al progetto di U.N.I.T.A.L.S.I, unendo ancora una volta la nostra passione per la musica rock alla volontà di aiutare chi ha più bisogno”, dichiara Massimo Scaccabarozzi, frontman della JC Band. “Ci aspettiamo un pubblico caloroso sul lungomare di Roccella Ionica per una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà a sostegno dei volontari dell’Associazione, in maggioranza giovani e giovanissimi, che quest’estate sperimenteranno la gioia della condivisione, in un clima di allegria e accoglienza, a servizio delle persone disabili”.

La JC Band è interamente composta da dipendenti Janssen Italia, guidati dal frontman Massimo Scaccabarozzi, voce e chitarra, nonché Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria. Insieme a lui, si esibiscono i musicisti-colleghi: Maurizio Lucchini al basso, Orazio Zappalà e Francesco Mondino alle chitarre elettriche, Antonello Caravano alle tastiere e Antonio Campo alla batteria.

Il repertorio musicale della JC Band è incentrato prevalentemente sui grandi successi di Vasco Rossi, accompagnati da brani storici di importanti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale: da Luciano Ligabue a John Lennon, passando per Edoardo Bennato e Lucio Battisti. Ad oggi, la Band ha all’attivo oltre 130 concerti e la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh già ...Love song is a Vasco Song” e l’ultimo “Rock song is a love song – 10th Anniversary”, inciso a dicembre 2017, che celebra i 10 anni della band.

L’ingresso al waterfront di Roccella Ionica è a offerta libera.