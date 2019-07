Girifalco. Bilancio positivo per ‘Torna in villa’, la manifestazione estiva della Pro Loco

L’associazione culturale Minerva nell'ambito del calendario dell'estate girifalcese, allestito da Comune e Proloco con il patrocinio del Gal Serre Calabrese e il contributo delle associazioni del luogo, chiude con un bilancio estremamente positivo la ricca manifestazione estiva.

L’evento si è svolta nella villetta Peppino Impastato e si è articolato in due momenti. Un primo momento dedicato ai bambini e un secondo momento dedicato agli adulti. Giochi, musica e colori per i più piccoli. Risate, musica ed allegria per i più grandi con Tonino Pironaci. Il tutto allietato dalle incantevoli voci di Elisabetta Pavone, Francesca Marinaro e Mariagrazia Peruzzi.

"Torna in villa" fa il bis venerdì 12 luglio con l'intrattenimento per bambini, la voce di Sofia Burdino e la musica dei Black & White con Anna Faragò, semifinalista di All Togher Now. L'ultimo appuntamento con "Torna in villa" è, invece, fissato per il 19 luglio.