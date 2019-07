Scacchi: svolto il quinto torneo della Pushwooders Chess Academy

Ieri 7 luglio 2019 ha avuto luogo il Torneo di Scacchi denominato P620 9071 05, il quinto torneo organizzato quest’anno dall’A.S.D. Pushwooders’ Chess AcademY in uno con il C.S.E.N. Provinciale di Catanzaro.

Il torneo, come gli altri aperto a tutti, si è svolto presso il Lido del 2000 di Catanzaro Lido ed è stato magistralmente diretto dalla collaudata triade arbitrale C.S.E.N., i Sigg. Leone Laura, Leone Virginia e David Gandinelli. Il Torneo è la prima manifestazione scacchistica della nuova iniziativa sportiva che l’Associazione ha messo in campo per tutti gli scacchisti calabresi: il 2019 Pushwooders’ Chess Winter Trophy, una serie di tornei riuniti dalla formula Grand Prix, già ben collaudata negli scorsi anni, che si concluderà il 31 dicembre 2019.

Nel secondo semestre di quest’anno, comunque, oltre ai tornei associati al Grand Prix, verranno organizzati, già a partire dalla settimana successiva, tornei tematici e gare di soluzioni per la formazione di tutti i tesserati, all’interno del Summer Camp, anch’esso gentilmente ospitato presso il Lido del 2000 di Catanzaro Lido, e la complessa preparazione al Torneo di Scacchi Eterodossi la cui terza edizione, tradizionalmente, si svolgerà nel mese di settembre.

Il torneo è stato vinto dal Sig. Paolo De Paola, seguito al secondo posto dal Sig. Leone Maurizio, al terzo il Sig. Cosco Luca, quarto Marino Andrea. Primo classificato per la categoria “OVER 50” il Sig. Passafaro Francesco; primo classificato per la categoria “UNDER 16” il Sig. Mangone Giuseppe e prima classificata la Sig.ra Santise Alessia.

La premiazione del torneo è stata l’occasione anche per celebrare le eccellenze scacchistiche, della nostra Associazione, relative all’anno accademico 2018/2019 conclusosi il 30 giugno:

Per i Kalabrian Open 2018 (torneo itinerante che ha registrato la partecipazione di 30 giocatori alternativamente presenti in 10 diversi tornei): primo classificato Leone Maurizio, secondo classificato Cosco Luca ed a seguire Mangone Giuseppe.

Per l’anno accademico 2018/2019, I titoli che annualmente vengono riconosciuti dalla nostra Associazione:il titolo di EXPERT SOLVER 2019 è stato consegnato alla Sig.ra Alessia Santiseil titolo di EXPERT THEORIC 2019 è stato consegnato alla Sig. Cosco Lucail titolo di ACCADEMICO 2019 è stato consegnato alla Sig.ra Alessia Santise



Per la prima edizione del Pushwooders’ Chess Summer Trophy, le classifiche sono le seguenti:per la categoria “Socio”: 1° classificato Leone Maurizio, a seguire Cosco Luca e Mangone Giuseppe;per la categoria “Tesserati”: 1° classificato De Paola Paolo, a seguire Passafaro Francesco e Marino Matteo.



La manifestazione si è conclusa alle 20 con il saluto del Presidente dell’A.S.D. Pushwooders’ Chess Academy e la calorosa e sentita testimonianza della Prof. Mirabelli Loredana. L’appuntamento è domenica 14 luglio.