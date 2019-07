Randagismo: Onda Calabra Animalista ed il commissario alla sanità a confronto dopo sit-in

Grande attesa per l’incontro tra una delegazione del movimento Onda Calabra Animalista ed il Commissario straordinario alla Sanità Generale dott. Cotticelli, previsto per giorno 10 luglio 2019 presso la Cittadella Regionale a Germaneto di Catanzaro, nel corso del quale i delegati proporranno alla struttura commissariale e alla task Force veterinaria un documento contenente alcune proposte di modifica al DCA (Decreto del Commissario ad Acta) 67 del 6 marzo 2018.

L'incontro è stato accordato dal commissario in occasione del sit-in del 12 giugno scorso, dopo che lo stesso ha ascoltato le argomentazioni sull'annoso fenomeno e le criticità nel contrasto al randagismo esposte da alcuni rappresentanti del movimento.

I volontari animalisti confidano nella presenza all'incontro del 10 P.V. del dott. Gianluca Callipo, presidente ANCI Calabria, in considerazione degli importanti obblighi di legge in capo ai Comuni, in tanti casi disattesi e perciò motivo di ulteriore aggravio del fenomeno del randagismo.