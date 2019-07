Il “Vespa Club di Rossano” dona sorrisi ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria di Corigliano

Il “Vespa Club di Rossano”, presieduto dal Presidente Francesco Arci, ha effettuato una donazione al Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile “Guido Compagna” di Corigliano.

La cerimonia è avvenuta nella mattinata di sabato 6 luglio alla presenza del Dott. Francesco Petrone (Primario del Reparto di Pediatria), del personale infermieristico, dei genitori e di tutti i bambini ricoverati. L'iniziativa parte da un progetto avviato da molto tempo dal “Vespa Club Rossano” a favore dei bambini. La scelta, questa volta, è caduta sui bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dove, grazie alla grande generosità degli associati, sono stati consegnati, nel corso di una significativa cerimonia, uno scivolo ed un piccolo dondolino che, grazie alle autorizzazioni sia dallo stesso Primario che dalla Direzione Sanitaria competente che fa parte dell'ASP di Cosenza ha arricchito la sala ricreativa dello stesso Reparto.

L'acquisto dello scivolo e del piccolo dondolino, come sottolineiamo, è stato messo in atto dall'intero direttivo e da tutti i soci del “Vespa Club Rossano” grazie alle proprie quote associative. Si tratta di un piccolo gesto di generosità nei confronti dei bambini ricoverati ed è anche un modo per ringraziare tutti i medici, gli infermieri e gli assistenti che, quotidianamente, si prendono cura dei bambini ricoverati con tanto amore e grande professionalità.

Il Dott. Petrone, per l'occasione, ha voluto ringraziare il Vespa Club Rossano per il grande gesto di generosità e si augura che questo sodalizio possa continuare nel tempo. Il Presidente Arci, invece, ha ringraziato la consigliera Liliana Zangaro ed il Reporter Antonio Le Fosse per la loro preziosa presenza, ma anche l'intero direttivo ed i soci del Vespa Club Rossano per aver voluto contribuire all'acquisto dei due giochi da donare, in beneficenza, al Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Corigliano.

La cerimonia è terminata, dopo gli interventi di rito, con i saluti finali e gli abbracci fra tutti i partecipanti. Tanta la gioia di tutti i bambini ricoverati che hanno utilizzato, fin da subito, i giochi consegnati in mattinata. Un plauso, infine, al Vespa Club Rossano, diretto dal Presidente Francesco Arci, per il bel gesto di generosità che è stato apprezzato dal Dott. Francesco Petrone, dal personale infermieristico, dalla direzione sanitaria, dai genitori dei bambini ricoverati e da quanti hanno preso parte all'evento tra cui alcuni componenti del direttivo del Vespa Club Rossano quali: Roberto Caravetta, Antonio Zangaro, Alfonso Fontanella e Gianfranco Lefosse. Il Presidente Arci ha dichiarato, prima di congedarsi con tutti i presenti, che questo atto di generosità sarà il primo di una lunga serie a favore dei bambini e delle famiglie bisognose dell'intero territorio. Proseguirà, infatti, una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi, da parte del Vespa Club Rossano che conta 120 soci, per aiutare quanti vivono in condizioni difficili. Complimenti, infine, al Vespa Club Rossano per il significativo gesto di solidarietà nei confronti degli altri e, in questo caso, nei confronti dei bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile “Guido Compagna” di Corigliano.