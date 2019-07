Scontro tra auto e moto, grave un giovane 24enne

Si trova ricoverato agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria, in prognosi riservata ed in gravi condizioni, un 24enne che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Lo scontro, tra una moto su cui viaggiava il giovane e un’auto, è avvenuto a Pentimele, zona a nord del capoluogo dello stretto, in particolare all’altezza del lido della Polizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno provveduto a traportare il 24enne nel nosocomio cittadino.