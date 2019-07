Crotone. Prova a rapinare prostitute, straniero si farà quasi due anni di reclusione

È accusato di tentata rapina aggravata ai danni di due prostitute un extracomunitario di 27 anni. Dopo essere intervenuti per una segnalata aggressione, i carabinieri di Crotone hanno scoperto che le due donne, di nazionalità Bulgara e rispettivamente di 19 e 45 anni, erano state avvicinate dal giovane con la scusa di richiedere una prestazione sessuale, e quindi minacciate con una spranga metallica per portare loro via le borsette.

Fermato e ammanettato, il 27enne, terminate le formalità e su disposizione del PM di turno della Procura del capoluogo, è stato portato nel carcere locale. In fase di udienza di convalida il Tribunale ha condannato lo straniero ad un anno e otto mesi di reclusione.