Controlli nel Vibonese, sanzioni e denunce: multe per il cellulare alla guida

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Serra San Bruno nel corso di controlli sulle strade del Vibonese. Durante le attività i militari hanno deferito un catanzarese mentre era alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro.

In un altro caso, invece, un uomo originario di Serra San Bruno, è stato individuato sempre al voltante di un’auto al cui interno è stato trovato un coltello a serramanico.

Nel corso del servizio sono stati controllati in tutto circa 60 autoveicoli e più di 80 persone. Elevante inoltre multe per un totale di 3500 euro. I militari hanno sanzionato in particolare chi è stato trovato alla guida con il cellulare.