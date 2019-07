Monsignor Schillaci ordinato vescovo di Lamezia Terme

Monsignor Giuseppe Squillaci

Si è insediato ieri sera nella cattedrale di Lamezia Terme il nuovo vescovo, Monsignor Giuseppe Squillaci. Originario di Adrano, in provincia di Catania, subentra a monsignor Luigi Antonio Cantafora, che ha retto la Diocesi della città della Piana negli ultimi 15 anni.

In occasione della concelebrazione dell’ordinazione episcopale il nuovo vescovo ha detto che “è con lo sguardo di Gesù Cristo che dovremmo provare a guardare la nostra storia, tutta la nostra umanità”.

“Lasciamoci raggiungere da questo sguardo, il Suo, - ha aggiunto - per guardare in Lui, con Lui, per Lui. È il Vangelo che bisogna ascoltare; è con il Vangelo che occorre misurarsi - ha concluso Squillaci - ed è con il Vangelo che bisogna fare i conti, non per scoraggiarsi, ma al contrario per ritrovare freschezza, energia, entusiasmo".

CHI È IL NUOVO PASTORE

Il nuovo vescovo era stato nominato da Papa Francesco a maggio scorso, dopo aver accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Lamezia presentata da mons. Cantafora.

Nato l’8 gennaio 1958 ad Adrano, Schillaci dopo il diploma e gli studi in Filosofia all’Università Statale del capoluogo etneo, ha iniziato il percorso formativo nel Pontificio Seminario Francese a Roma.

Ha conseguito la Laurea in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana e ricevuto l’ordinazione presbiterale il 4 luglio del 1987, incardinandosi nell’arcidiocesi di Catania.

Dopo l’ordinazione è stato viceparroco e parroco ad Adrano dal 1988 al 1992; vicerettore in Seminario dal 1994 al 1998; padre spirituale in Seminario dal 1998 al 2005; vicario episcopale per la Cultura dal 1999 al 2006; vicepreside dello Studio Teologico di Catania dal 1999 al 2007. Dal 2006 è cappellano di Sua Santità. Dal 2008 rettore del Seminario arcivescovile di Catania.