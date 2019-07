Droga: aveva oltre 100 gr di marijuana, arrestato 24enne gambiano

La Polizia di Lamezia Terme e al Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, nel pomeriggio di ieri ha tratto in arresto D. L. cittadino Gambiano di 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

D. L. è stato trovato in possesso di 111,4 gr. di marijuana custodita in un sacchetto di plastica rinvenuto all’interno del suo appartamento ed accuratamente nascosto tra l’abbigliamento personale.

Il Sostituto Procuratore ha disposto il collocamento dell’arrestato presso la camera di sicurezza del Commissariato in attesa di convalida. D. L. è stato denunciato anche per violazione della normativa sull’immigrazione in quanto sprovvisto di passaporto e regolare foglio di soggiorno.