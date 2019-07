Settimana di controlli a Crotone: segnalazioni per droga e sequestri nei lidi

Continuano i servizi di controllo del territorio eseguiti dagli uomini della Questura crotonese. La settimana di lavoro per gli agenti pitagorici è iniziata nella serata di domenica scorsa, quando la Squadra Volanti a segnalare al Prefetto, in come assuntore di stupefacenti, il 28enne S.L. che perquisito è stato ritrovato con circa 2 grammi di cocaina divisa in due dosi.

Nella mattinata di lunedì 1 luglio, invece, Polizia e Carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni in città e nella provincia su mandato della Procura della Repubblica nei confronti di alcuni esercizi commerciali di cannabis shop, presso i quali si svolge la compravendita di canapa light.

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito infatti che sono perseguibili ai fini legali la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali articoli siano privi di efficacia drogante.

Pertanto, per verificare sussistenza o meno di questa “efficacia” sono state eseguite cinque perquisizioni in vari negozi.

In particolare, sono stati controllati due attività a Crotone, altrettante a Belvedere Spinello e una a Scandale.

Al termine sono stati sequestrati, ad eccezione dei due centri di Belvedere il cui esito è stato negativo, numerose confezioni di cannabis light e sacchi contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo superiore a 40 chilogrammi. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per verificare la sussistenza dell’efficacia drogante.

Nella giornata del 2 luglio, la Squadra Volanti ha poi deferito C.D., crotonese di 49 anni accusato di evasione. Un ordine di carcerazione del 26 giugno scorso, è stato invece emesso il 3 luglio nei confronti di un 74enne del luogo, si tratta di P.S.F., che deve espiare la pena residua di 5 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale e altri reati.

Il 4 luglio, personale della Volanti ha segnalato al Prefetto D.F.A., 35enne, come assuntore di stupefacente. All’esito di un controllo è stato ritrovato con circa 4 grammi di marijuana, sequestrata.

Nella stessa giornata, personale della Questura di Crotone, con il personale della Squadra Nautica cittadina e della Capitaneria di Porto locale, ha effettuato dei controlli amministrativi, nell’ambito dei servizi di “Focus ‘ndrangheta”, presso alcuni stabilimenti balneari del centro cittadino.

Nell’occasione è stata denunciata la titolare di un lido per occupazione di aree demaniali ad essa direttamente attribuibili su cui aveva posizionato 21 ombrelloni da spiaggia e 42 lettini, sforando di 400 mq la concessione demaniale di cui era in regolare possesso.

Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato alla custodia giudiziale alla proprietaria. Inoltre, nel corso dello stesso controllo sono stati sequestrati a carico di ignoti 10 ombrelloni, 20 sdraio e una rete da pallavolo.

Al termine della settimana il bilancio è dunque di una persona arrestata, 7 deferite di cui due all’Autorità Amministrativa; controllate 14 sottoposte a misure di sicurezza; identificate altre 712, controllati 404 veicoli (anche col sistema Mercurio); ed effettuati numerosi posti di controllo.

Per violazione del Codice stradale sono stati emessi 6 fermi e sequestri amministrativi o penali; effettuate 23 perquisizioni; accompagnate tre persone in Ufficio per l’identificazione; eseguiti anche 16 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate 9 sanzioni. Due i sequestri amministrativi e penali.