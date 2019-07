Museo Archeologico di Crotone, domenica porte aperte e visite gratis

Domenica 7 luglio sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Archeologico Nazionale di Crotone. La giornata è stata infatti indicata come “Domenica al Museo” in base al decreto con cui il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, ha dato la facoltà alle singole struttura di scegliere delle date con ingresso libero per tutti.

“Sarà un’ottima occasione in questa calda estate per conoscere il nostro passato godendo del fresco della nostra struttura climatizzata”, afferma Gregorio Aversa, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Crotone