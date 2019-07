Comune di Crotone. Pugliese stacca la spina, Giunta azzerata. Sindaco: “ritrovare entusiasmo”

Ugo Pugliese

Tanto tuonò che piovve: giunta azzerata e tutti a casa, gli assessori s’intende. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, “stoppa” l’attuale formazione di governo, a suo dire per “realizzare una forte azione di rilancio dell'attività amministrativa e di governo della città”.

Le “fibrillazioni” all’interno della Giunta e nella maggioranza - sebbene da mesi negate ad ogni piè sospinto quasi ormai come un mantra - avranno convinto il primo cittadino che probabilmente era ora il momento di “staccare la spina” e rinnovare una squadra a dire il vero non molto convincente oltre che “sotto esame” non solo e tanto della cittadinanza quando anche e soprattutto della leadership politica.

È lo stesso Pugliese, d’altronde, nelle motivazioni di questa decisione, ad ammettere come fosse necessario “ritrovare compattezza ed entusiasmo” - che dunque e probabilmente ormai mancava e da tempo - spingendosi a ribadire come fosse anche necessario “impegnare fino allo spasimo” le energie della coalizione.

Il sindaco fa sapere, poi, che l’azzeramento potrà permettergli “una serena riflessione aperta a tutte le componenti della Prossima Crotone” e raccogliere “il contributo di chiunque guarda a questa nostra esperienza con fiducia ed ottimismo”.

Ma la decisione è maturata anche “dopo una fase di studio e analisi delle criticità residue rilevate in ogni ramo dell'attività amministrativa”.

L’aspettativa di Pugliese è quella di aprire “una fase nuova”, egli stesso ammettendo l’opportunità di “cambiare passo, aprirsi al dialogo con tutte le forze vive della città e soprattutto mettere a cantiere tutte le ingenti risorse”.

Un invito alla compattezza indirizzato anche ai Consiglieri comunali, che il primo cittadino dice di volere “tutti protagonisti” e di cui “sarà determinante il contributo, il ruolo e l’attività” per “costruire un nuovo e più fecondo percorso amministrativo a vantaggio e a favore della città di Crotone”.

“Adesso - afferma Pugliese - è necessario lavorare per fare in modo che questi progetti vengano rapidamente realizzati con una grande capacità di incidere sulla qualità della vita dei cittadini e dei quartieri e soprattutto in grado di suscitare processi di sviluppo dell'economia e dell'occupazione”.

Impegni non di poco conto “ma di sicuro - ribadisce ottimisticamente il sindaco - decisivi per le prospettive future della nostra città. E io voglio assolvere, la coalizione vuole assolvere, fino in fondo al proprio dovere senza risparmiarci fatica ed impegno”, assicura.