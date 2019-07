Marijuana e bilancino nel comodino: arrestato giovane crotonese a Reggio

Un giovane crotonese ma domiciliato a Reggio Calabria, R.G., 24enne, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri di Reggio Calabria. L’accusa per il ragazzo è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, nell’ambito dei controlli predisposti per il periodo estivo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del ragazzo ed all’interno di un mobiletto della stanza da letto hanno rinvenuto circa 140 grammi di marijuana contenuti in una busta in cellophane nonché un bilancino di precisione.

La droga rinvenuta è stata posto a sequestro, mentre il 24enne, al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.