Incendi: fiamme in magazzino privato a Lamezia, locale distrutto

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina, in Via San Bruno a Lamezia, per l'incendio di un magazzino.

Il locale interessato dalle fiamme. Andato completamente distrutto col suo contenuto, era adibito a magazzino ad uso privato e situato al piano terra di un edificio residenziale. Solo annerite, a causa del fumo, le pareti dell'abitazione adiacente al magazzino e quella al piano sovrastante.

I residenti, accortisi del fumo fuoriuscire dal magazzino avevano, in via precauzionale, abbandonato gli appartamenti senza riportare danno alcuno.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'interno dello stabile. L'origine dell'incendio di natura accidentale.