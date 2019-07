Droga, controlli dei carabinieri di Cirò Marina: un arresto e una denuncia

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un 39enne del luogo, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici; contestualmente è stato segnalato alla Prefettura di Crotone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

L’uomo è stato fermato mentre era a bordo di autovettura e, durante la perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 3 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata.

I carabinieri di Cirò Marina, durante un controllo a Strongoli, hanno tratto in arresto un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, fermato e controllato a bordo dell’autovettura, è stato trovato in possesso di un involucro con all’interno 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.