Ruba l’incasso di un centro scommesse: arrestato 31enne a Crotone

I carabinieri di Crotone hanno tratto in arresto un 31enne del luogo per furto aggravato. In particolare, i militari sono intervenuti presso un Centro Scommesse del centro cittadino a seguito del segnalato furto di parte dell’incasso.

Giunti sul posto, i carabinieri annotavano le prime informazioni: l'uomo, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si era impossessato della somma di mille euro contenuti nella cassa per poi scappare. Dai tratti somatici forniti dalla vittima, i carabinieri sono riusciti a risalire al 31enne e, iniziate le ricerche, lo hanno rintracciato a casa sua con i mille euro con sè.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica.