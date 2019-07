Violento incidente sulla Ss106: quattro i feriti, anche mamma e due bambini

Un incidente stradale si è verificato da poco sulla Strada Statale 106 in Località Difesa nel comune di Cropani Marina. Tre le autovetture coinvolte, una Fiat Grande Punto, una Lancia Musa ed una Fiat Bravo, quest'ultima solo tamponata e quattro le persone ferite, tra cui una donna (B.G. di Sersale) con i suoi due bambini che erano a bordo sui sedili posteriori di una delle auto, ed il conducente di un’altra (P.S. di Cropani).

È in atto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro Centrale e del distaccamento di Sellia Marina, intervenute subito sul posto.

Intanto la donna è stata trasferita con l’elisoccorso presso una struttura ospedaliera, mentre i due bambini, che hanno riportato solo contusioni e lievi escoriazioni, sono stati trasferiti in ambulanza.

L’autista dell’altra vettura coinvolta, con vistose ferite, è stato portato anch’egli con una seconda ambulanza presso la struttura ospedaliera più vicina.

Forti i disagi alla viabilità, la Ss 106 è chiusa in ambedue le direzioni, sul posto i carabinieri per quanto di competenza e per accertare la dinamica dell'impatto.