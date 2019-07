Operazione città pulita, controlli della polizia locale a Corigliano

Operazione città pulita a Corigliano, dal lavaggio dei cassonetti alla raccolta dello sfalcio. Vanno avanti gli interventi attraverso la task force voluta dal Sindaco Flavio Stasi per garantire il decoro urbano e l’igiene pubblica su tutto il territorio.

È quanto fa sapere l’ufficio ambiente comunale precisando che questa mattina si è intervenuti in viale Sant’angelo e in via Britannia, nel territorio di Rossano. – Ad essere state interessate, ieri, dalle diverse azioni da parte degli uffici comunali ambiente e manutenzione, del Consorzio di Bonifica e della società affidataria del servizio raccolta e differenziata, sono state le contrade Pirro Malena, Momena, Frasso e Petrato, nell’area di Rossano.

A Rossano i Vigili hanno avviato le verifiche nei lidi balneari per vigilare sul rispetto della raccolta differenziata e sullo smaltimento dei rifiuti. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni. Oggi sono state elevate diverse sanzioni per reati di tipo ambientale. Mentre per alcuni alloggi ATERP occupati abusivamente sono stati avviati gli adempimenti di rito.