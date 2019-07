Controlli della Municipale: denunce e sanzioni per abusivismo edilizio

La Polizia Locale di Crotone ha effettuato diversi controlli nel corso dei quali un uomo, D.M., è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver costruito senza alcun permesso, un box in alluminio e alcuni ponteggi, in un terreno di circa 1675 mq di proprietà del Comune, situato in località Farina.

Il terreno era stato anche recintato con dei paletti in ferro e munito di due cancelli, uno in legno e l'altro in ferro, chiusi con un lucchetto.

Nelle vicinanze, è stata identificata e denunciata un’altra persona, si tratta di C.F., che ha realizzato un manufatto abusivo nei pressi di un condomino.

Da un’altra ispezione in via Tassone, L.A. è stato sorpreso mentre effettuava un taglio della strada pubblica senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato multato con obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.