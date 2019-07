Ambiente. 45% di illegalità al Sud. La Calabria al 2° posto, ma c’è maggior numero di arresti

La Calabria è al secondo posto per reati contro l’ambiente. È emerso nel corso della presentazione del rapporto “Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”, realizzato da Legambiente e illustrato proprio stamattina in Senato, a Roma.

Dal report si evince dunque che quest’anno sia la Campania a dominare la classifica regionale delle illegalità ambientali, con 3.862 illeciti (14,4% sul totale nazionale); seguita appunto dalla Calabria (3.240) che registra comunque il numero più alto di arresti, 35; dalla Puglia (2.854) e dalla Sicilia (2.641).

Nel 2018, nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), si è concentrato quasi il 45% delle illegalità ambientali registrate in tutto il Paese, pari a 12.597.

La Toscana è, dopo il Lazio che ha registrato poco più di 2.000 reati, la seconda del Centro Italia per numero di reati (1.836), seguita dalla Lombardia, al settimo posto nazionale.

La provincia con il numero più alto di illeciti si conferma Napoli (1.360); a seguire Roma (1.037), Bari (711), Palermo (671) e Avellino (667).

La Campania domina anche la classifica regionale delle illegalità nel ciclo del cemento con 1.169 infrazioni, davanti a Calabria (789), Puglia (730), Lazio (514) e Sicilia (480). A livello provinciale, al vertice Avellino e Napoli con rispettivamente 408 e 317 infrazioni accertate.