Contraffazioni a Lamezia, scatta il sequestro. Sigilli a 100 mila prodotti

Tremila e 500 articoli, tra giocattoli e profumi, sono stati sequestrati dai finanzieri di Lamezia Terme in un negozio il cui titolare è stato anche denunciato per contraffazione e ricettazione.

I baschi verdi hanno apposto i sigilli anche più di 100 mila pezzi tra bracciali di gomma per bambini e stickers, per inosservanza alle norme del “Codice del Consumo”, segnalando il responsabile delle violazioni all’autorità amministrativa e multandolo per 1.032 euro.

È successo durante un controllo effettuato dalle fiamme gialle su coordinamento della Procura della Repubblica. I militari hanno concentrato la loro attenzione su un’impresa del commercio di articoli di vario genere, provenienti, nella massima parte, dal mercato asiatico.

Nel corso dell’ispezione, eseguita nei locali adibiti alla vendita e nei magazzini aziendali, nella città della Piana, i finanzieri hanno così trovato migliaia di articoli contraffatti che erano in bella mostra per la loro commercializzazione, e altri stoccati appunto nei magazzini.

Gli stessi riportavano noti loghi di famosi personaggi dei cartoni animati della Walt Disney, personaggi della Marvel e le conosciutissime “lol” oltre a tanti altri in voga soprattutto tra i più giovani: action fugures, strumenti musicali giocattolo e tablet.

I militari si sono anche accorti della presenza sugli scaffali di confezioni di profumi con, alterati ad arte, i nomi e i colori di famosi brand del settore oltre al fatto che vi era esposta una tabella che affiancava il nome del profumo “taroccato” in vendita con quello “originale”.

Durante il controllo, moltissimi i prodotti in vendita che non rispettavano le prescrizioni previste dalle leggi italiane e dell’unione europea, e che tutelano i consumatori.

I finanzieri hanno scoperto difatti alcuni espositori senza le informazioni obbligatorie per la commercializzazione e per il successivo corretto utilizzo, indispensabili a garantire la completa informazione della clientela in merito alle caratteristiche, alla composizione o al corretto utilizzo dei prodotti stessi e, quindi, potenzialmente pericolosi per la loro l’incolumità