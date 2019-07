Rinnovo contratto energia, oggi sciopero nazionale della categoria

È stato indetto per oggi, 4 luglio, lo sciopero nazionale dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo energia - petrolio, contratto scaduto da sei mesi. Le Segreterie Regionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil rivolgono un ultimo appello alle centinaia di lavoratori che operano nelle Aziende e nei Siti calabresi (EniProgetti-Syndial- Snam R.G.-Eni Upstream Kr-Eni R&M- Eni Gas/Luce) ad aderire in modo massiccio e determinato alla giornata di mobilitazione e di lotta, per creare le condizioni che possano portare ad una positiva chiusura del CCNL in tempi brevi e con le giuste risposte in termini salariali e normativi.

Lo sciopero, nonché lo stato di agitazione sono stati proclamati dalle Segreterie Nazionali unitamente alle delegazione trattante a cui hanno aderito sia le Segreterie Territoriali che le Rsu. Sciopero che per le associazioni di categoria è necessario per “rimuovere gli elementi ostativi anteposti dalla controparte Datoriale, ovvero Confindustria Energia che di fatto bloccano il rinnovo contrattuale che tendono nella sostanza al tentativo di cambiare il modello contrattuale e di mettere in discussione i contenuti dell’accordo interconfederale sul modello contrattuale del 9 marzo 2018.”

“Ad aggravare la situazione c’è la non disponibilità della controparte ad accettare alcune delle nostre richieste in tema di maggior partecipazione dei lavoratori nei processi organizzativi, modello classificatorio, migliorare la funzione salariale, nuove modalità per aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori diretti ed in appalto e non per ultimo la regolazione delle attività in appalto per garantire stabilità occupazionale, salariale e normativa.”