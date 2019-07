Due giorni al Castello Ducale con il Festival della fotografia

Promuovere la fotografia in tutte le sue sfaccettature e il Festival Corigliano Calabro Fotografia in auge dal 3 al 7 luglio 2019, è un evento organizzato dall’Associazione Corigliano per la Fotografia e diretto da Gaetano Gianzi nonché sostenuto dalla fiaf - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, annunciando così la quarta tappa di “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm”, il 12° Portfolio Jonico.

Ad ogni edizione, ospita importanti mostre, workshop, presentazioni di libri, sale posa, stand di materiale tecnico e di libri e molto altro ancora. Tra le mostre di questa edizione esporrà Olivo Barbieri: infatti, ogni anno, in primavera, un fotografo professionista va a Corigliano Rossano a fotografare persone, luoghi, usi e costumi per poi offrirne il proprio punto di vista, con una mostra, durante l’edizione del Festival, e quest’anno esporrà proprio Olivo Barbieri.

Tra gli altri fotografi i cui progetti saranno in mostra vi sono Maurizio Faraboni con “Discover the real world”, Mario Laporta con “Herzlich willkommen”, Stefano Mirabella con “Dom”, Frank Gruber con “Le scene Calabresi, 1971”, Mario Greco con “Calabria, Storie di uomini e di terre”, Lorenzo Zoppolato con “La luce necessaria”, Jacopo la Forgia e Michele Spatari con “I custodi della montagna”, Chiara Leone con “Il corpo inatteso”. Le mostre resteranno esposte presso il Castello ducale di Corigliano fino all’8 settembre prossimo.

Tantissimi anche i workshop in programa, come “Esperienze dalla fotografia di matrimonio: tra l’incoming e il destination wedding” di Flavio Bandiera, “La sottile linea tra streetphotography e reportage. Raccontiamo una storia” di Maurizio Faraboni, “La magia della maternità” di Elena Givone. Previsti, infine, anche incontri, presentazioni e premiazioni, come la premiazione del vincitore del primo Corigliano Calabro Fotografia Book Award e la proclamazione del vincitore International Gran Prix of Photography Rainbow.

I lettori di questa quarta tappa di Portfolio Italia, il 12° Portfolio Jonico, sono: Attilio Lauria, Vice Presidente Fiaf, Enzo Gabriele Leanza, Curatore ed Editore Spectrum, fotografo e docente di fotografia, Maurizio Garofalo, giornalista, Angelo Cucchetto, event planner, pubblicitario, critico e promotore fotografico, Elena Givone, fotografa, Angelo Ferrillo, photo editor, art director, docente Ied Milano, Giancarlo Torresani, fotografo e docente, Maurizio Rebuzzini, editore, docente e curatore, Federica Paola Capecchi, fotografa e curatrice, Daniela Sidari del Dipartimento Didattica Fiaf, Stefano Mirabella, fotografo e docente presso Officine Fotografiche Roma, Giusy Tigano, director e artist manager GT Art Photo Agency.

La selezione è a tema libero e i portfolio presentati (in numero massimo di due per Autore) non saranno soggetti ad alcuna limitazione, né per quanto concerne la quantità delle immagini, né per il formato delle stesse. La selezione non è suddivisa in sezioni; saranno accettate tutte le tecniche di ripresa e tutti i procedimenti di stampa.

Ogni autore avrà diritto ad un massimo di due incontri con i lettori della durata massima di 20 minuti ciascuno. Gli incontri di lettura saranno aperti al pubblico. Gli orari di svolgimento delle letture portfolio sono: sabato 6 luglio: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17; domenica 7 luglio dalle 10 alle 13.