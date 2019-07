Controlli della Municipale: multate 8 persone per inosservanza del conferimento dei rifiuti

In via Giovanni Paolo II di Croton sono 8 le sanzioni comminate in sole due ore: questo il bilancio scaturito dai controlli giornalieri eseguiti dalla Municipale pitagorica che ha sanzionato dei cittadini che hanno conferito i rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti, ma non nell'orario consentito, che va dalle 17:30 alle 6 del mattino. I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni.

La Polizia Locale è poi giunta sul luogo di un incidente stradale, avvenuto in via G. Di Vittorio, dove due veicoli, una Citroen C4 ed una Lancia Y, che procedevano nello stesso senso di marcia, si sono scontrati. Gli agenti hanno inoltre provveduto a smaltire il traffico veicolare che ha subìto rallentamenti e a garantire i soccorsi per le tre vittime che, trasportate nel nosocomio cittadino, sono state giudicate guaribili rispettivamente in 15, 10 e 3 giorni.