Auto in fiamme per coprire rapina alle poste delle Terme Lugiane: ricercata banda

Non un incendio casuale o un incidente l’incendio dell’auto avvenuto strada statale 283 ’Delle Terme Luigiane’ (LEGGI) ma una “copertura” architettata a tavolino dai alcuni rapinatori per guadagnarsi la fuga.

L’incendio si collega dunque ad una rapina messa a segno all’ufficio postale delle Terme Lugiane di Acquappesa e Guardia Piemontese, nel cosentino.

I rapinatori - forse in tre- sono entrati in azione questa mattina armati di pistola e mazze da baseball, con il volto nascosto da caschi, ed hanno minacciato i clienti e i dipendenti per farsi consegnare l'incasso, circa 3 mila euro.



Una volta usciti, quasi sicuramente con la collaborazione di altri complici, hanno dato alle fiamme un’automobile, una Fiat Uno, che era stata posizionata di traverso sulla strada delle Terme, unica via che collega la strada statale 18 allo stabilimento termale a mano armata, e sono fuggiti.

Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche per risalire alla banda di rapinatori.