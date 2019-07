Controlli a Reggio sui Taxi: sequestrate due auto e contestate sanzioni

Una imponente azione di contrasto degli abusivi che si spacciano per taxi regolari e delle violazioni poste in essere da parte dei Tassisti si è sviluppata sul territo reggino nel corso di più giornate del mese di giugno.

L’attività, svolta in collaborazione con personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, conta 43 taxi che sono stati sottoposti alle verifiche del caso.

In totale sono state elevate 6 sanzioni per violazione del Regolamento Comunale Taxi per un importo pari a 612 euro ed altre 6 sanzioni per violazione del Codice della Strada per un importo pari a 3.312 euro.

Il più significativo risultato dei controlli espletati riguarda peraltro il sequestro di 2 autovetture, che circolavano in assenza della licenza comunale relativa al servizio pubblico in argomento.