Sorpreso a spacciare marijuana: arrestato 29enne nigeriano

Un cittadino extracomunitario di 29 anni, O.E., di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dagli Agenti del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro nel bel mezzo della di una cessione di droga.

L’arresto è scattato durante il piano di prevenzione denominato “Petrace”, predisposto su indicazione del Questore Vallone.

I poliziotti - sorpreso il giovane mentre “spacciava ” – lo hanno braccato e perquisito sorprendendolo ancora in possesso di 3 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 23 grammi, pronta per essere venduta.

Il 29enne è stato dunque tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del magistrato di turno, tradotto in carcere in attesa del provvedimento di convalida.

Ieri mattina l’arresto è stato convalidato con la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa delle attività amministrative che porteranno alla sua espulsione dal territorio nazionale.