Anziano trovato morto nel suo fondo agricolo, stroncato da un malore sotto il sole cocente

Probabilmente il troppo caldo a provocare un malore che ha lasciato a terra esanime un 85enne, G.T., di Simeri Crichi. Pare non vi siano dubbi sulla causa del decesso, avvenuto ieri. dell’anziano, sul cui corpo il magistrato di turno ha comunque disposto un esame esterno che si terrà nell’obitorio di Germaneto.

La vittima è stata ritrovata dal figlio: come di consueto l’85enne - ieri mattina - si era recato nei suoi campi, in un terreno di proprietà. Da ore, però, non si avevano più sue notizie, né tantomeno aveva fatto ritorno a casa per pranzo, come era sua abitudine.

Il figlio, dunque, era andato a cercarlo proprio nel fondo agricolo, facendo purtroppo la tragica scoperta: il corpo del padre steso a terra e senza vita a pochi metri di distanza dall’ingresso della proprietà.

A suffragare la causa di un malore improvviso il fatto che l’85enne fosse cardiopatico, diabetico e iperteso. Sul posto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.