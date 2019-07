Lite degenera, volano colpi d’arma: 32enne ferito ad una gamba

Colpi d’arma da fuoco nei pressi di un bar a Vena di Jonadi, alle porte di Vibo Valentia, dive un 32enne, A.M., le sue iniziali, è rimasto ferito e trasportato con un mezzo privato al Pronto Soccorso dell’ospedale Jazzolino del capoluogo.

L’uomo è stato attinto alla gamba destra dopo un lite con un’altra persona. Sull’accaduto stanno ora indagando gli agenti della Squadra Mobile di Vibo che non escludono che l’accaduto sia da ricondurre a contrasti in ambito familiare.

Il 32 anni, una volta in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile esploso dal “rivale”. Si trova in prognosi riservata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita