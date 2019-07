Estorceva denaro ed un 66enne: arrestato dopo tranello concordato tra la vittima e i carabinieri

Un tranello organizzato tra un 66enne vittima di estorsione e i Carabinieri di Verbicaro ha fatto scattare le manette per 37enne del posto, L.M., pluripregiudicato, con l’accusa di estorsione.

L’arresto è avvenuto nella cittadina cosentina nelle prime ore del pomeriggio di oggi.

La vittima, A.R., si era rivolta ai carabinieri non sopportando più le continue angherie perpetrate da L.M., e avrebbe riferito di subire continue minacce di morte e le conseguenti estorsioni sin dal giugno del 2018.

I militari della Stazione di Verbicaro sono scesi quindi in azione dopo aver programmato con il 66enne il luogo e l’ora dell’appuntamento dove incontrare l’estorsore, appostandosi nei pressi del luogo dell’appuntamento. Al momento dello scambio di denaro, cento euro in contanti, per L.M. sono scattate le manette.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Paola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.