Rossano, presentata l’associazione Mani in alto

E' stata presentata, presso l'Emporium Cafè nel cuore del centro storico bizantino, una nuova Associazione che prende il nome di “Mani in Alto”. Questa si occuperà, in modo particolare, di tutelare i diritti umani e di contrastare, allo stesso tempo, il Bullismo, Cyberbullismo e la violenza sulle donne. L'Associazione lavorerà in rete con le principali agenzie educative che sono: la scuola, la chiesa, gli Enti locali di riferimento, confrontandosi e collaborando anche con altre realtà associative dell'area-urbana Corigliano-Rossano e dell'intero territorio.

Soci Fondatori; Patrizia Straface, Rosanna Greco, Angelarosa Caminiti, Luigi D'errico, Adriana Esposito, Rossana Esposito, Silvana Barbieri, Carmela Barbieri, Antonia Princi, Sergio Larosa. Il Consiglio direttivo, invece, è formato da: Patrizia Straface (Presidente), Rossana Greco (Vice-Presidente), Silvana Barbieri (Segretario), Luigi D'Errico (Tesoriere); consiglieri: Carmela Barbieri e Angelarosa Caminiti. Straordinario il lavoro del docente Sergio Larosa che ha realizzato il video d'introduzione dell'evento.

Interessanti gli interventi, coordinati perfettamente da Francesco Errante, di Patrizia Straface (Presidente dell'Associazione “Mani in Alto”), Antonio Franco Pistoia (Dirigente dell'I.C. Rossano e del Polo Scientifico di Rossano), di Tina De Rosis (Dirigente degli Affari Generali dei settori Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del comune unico: Corigliano-Rosano), Rosellina Madeo (Ex Presidente del Consiglio comunale di Rossano), Antonella Gialdino (Presidente della Camera Civile degli Avvocati del Foro di Castrovillari e Magistrato Ausiliario della Corte di Appello di Lecce), Graziella Algieri (Avvocato del Foro di Castrovillari con delega alla cultura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), Bruno Mandalari (Docente di Filosofia al Liceo Classico di Trebisacce), Federica Marino (Biologa e Nutrizionista), Maria Toscano (Psicologa Scolastica), Francesco Tateo (Socio-fondatore dell'Associazione “Mani in Alto” e Referente dell'inclusione dell'I.C. Rossano 1) ed, infine, del padre Arcivescovo, della Diocesi di Rossano-Cariati, Giuseppe Satriano.

Al termine degli interessanti e dettagliati interventi incentrati sulla “mission” dell'Associazione, poi, si è proceduto alla consegna di quattro tessere onorari a: Antonio Franco Pistoia, Tina De Rosis, Rosellina Madeo e al Vescovo Giuseppe Satriano. Targhe di riconoscimento, invece, per lo sportello amico dell'AVIS e per la Croce Rossa Italiana (Comitato Locale “Lucio Lefosse” di Rossano).

Graziella Algieri, per l'occasione, ha voluto donare ai relatori una copia del suo libro fotografico dal titolo: “La Solitudine degli Innocenti”. Al termine dell'evento, alla presenza di un numeroso pubblico in Piazza Duomo, si è proceduto al taglio della torta e al brindisi di auguri per quanto riguarda la neo-nata Associazione nel comune unico: Corigliano-Rossano. Il Presidente dell'Associazione, l'Avvocatessa Patrizia Straface, ha voluto ringraziare, pubblicamente, le autorità presenti, i diversi e qualificati relatori, il presentatore Francesco Errante, Antonio Le Fosse per la sua preziosa presenza, il Presidente dell'Avis Rossano, i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato “Lucio Lefosse” di Rossano, i docenti, i numerosi cittadini e, soprattutto, i diversi sponsor.