Lavori in zona protetta, sequestrato terreno nel Cosentino

Hanno effettuato lavori in zona protetta e per questo motivo l’area in questione è stata sequestrata. È successo in località “Calamitti” a Calopezzati, dove i carabinieri Forestale di Rossano hanno scoperto che su una superficie di oltre diecimila metri quadri erano stati eseguiti lavori di pulizia, livellamento e conseguente eliminazione della duna litoranea e della vegetazione presente nell’area.

L’area interessata ai lavori abusivi, denominata “Dune di Camigliano”, rientra in area SIC (sito di interesse comunitario) e area demaniale protetta dalla legge in quanto all’interno della fascia di metri 300 dalla battigia del mar Jonio. Nessun tipo di autorizzazione è mai stato concesso per tali lavori, da qui l’avvio delle indagini che devono portare a individuare i responsabili.