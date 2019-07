Si ribalta con il trattore mentre lavora in campagna. Grave 68enne, trasportato in ospedale a Catanzaro

Un uomo di 68 anni si è ribaltato con il suo trattore mentre stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terreno in località Maesano ad Arena. L’incidente, avvenuto alle 6.30 di questa mattina, è stato notato da alcune persone che a quell'ora si trovavano nelle campagne limitrofe e che hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione locale guidati, con loro anche i sanitari del 118 che, dopo aver valutato le condizioni dell'uomo, hanno ritenuto opportuno allertare l'elisoccorso che ha trasportato il ferito nell'ospedale di Catanzaro. L'uomo, che è in gravi condizioni, non è in pericolo di vita.