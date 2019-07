Cosenza: dipendenti coop senza stipendio, protesta davanti al Comune

Protesta questa mattina davanti al Comune di Cosenza. Diversi dipendenti delle cooperative di tipo B, che si occupano di lavori di pulizia e mantenimento del verde pubblico per conto dell’ente, sono scesi in strada per lamentare la mancata corresponsione di due mensilità.

Il Primo cittadino Mario Occhiuto avrebbe riferito ai lavoratori di aver già diffidato la tesoreria del Comune perché effettui subito i mandati di pagamento. La tesoreria avrebbe infatti trattenuto le somme dell’ente prendendole in acconto rispetto ad anticipazioni di cassa già effettuate.