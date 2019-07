Giornata di controlli a Crotone: multe per occupazione abusiva del suolo ed infrazioni stradali

Nel corso dei controlli territoriali condotti ultimamente dalla Polizia Municipale, anche tramite lo Street Control, sono state elevate diverse sanzioni al codice della strada tra le arterie principali della città.

Al centro sono finiti i veicoli che occupavano posti riservati ai disabili e contemporaneamente sono stati controllati altri mezzi: in particolare è stato sanzionato il proprietario di uno di essi sprovvisto di revisione.

In pieno centro sono stati invece elevati verbali in materia ambientale verso cinque persone responsabili di aver depositato cartoni nei cassonetti adibiti ai rifiuti solidi urbani: rispettivamente si tratta di V.F.,G.L.,C.A.,C.F. ed R.A.

Sempre in pieno centro sono state emesse 3 sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico nei confronti di R.A., M.M. e G.P. che hanno subito provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. I controlli continueranno nei prossimi giorni anche in periferia.