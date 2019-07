Auto in fiamme a Strongoli: colpito dipendente del Comune Crotone

Auto in fiamme nella notte davanti ad un’abitazione nel centro storico di Strongoli. Si tratta di una Fiat Punto di proprietà di un dipendente del Comune di Crotone. Il rogo, molto probabilmente di natura dolosa, sarebbe stato appiccato poco dopo le 2.30.

Nelle vicinanze della casa sorge una pizzeria e solo il caso ha voluto che le fiamme non si propagassero al legname utilizzato dell’attività di ristorazione per alimentare il forno. Notevoli i comunque i danni all’edificio sotto il quale era parcheggiata l’auto.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ciro' Marina che hanno spento l’incendio. Indagano i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.